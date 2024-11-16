Комплекс зможе процювати на геосинхронній орбіті приблизно в 35 405 км над Землею.

Дослідницька лабораторія військово-морських сил США (NRL) завершила розробку комплексу робототехніки, придатного для космічних польотів. Згідно з задумом, він зможе працювати та ремонтувати супутники на орбіті Землі.

Як пише Interesting Engineering, розробка нагадує дві величезні роботизовані руки. Очікується, що це зменшить втрати для супутникових операторів і дасть нові можливості, які перевищують нинішні.

"Насправді, очікувані можливості є потенційно революційними як для національної безпеки, так і для цивільних застосувань", — сказав Брюс Денлі, директор NRL.

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Як зазначається, комплекс зможе працювати на геосинхронній орбіті приблизно в 35 405 км над Землею. Супутники, які там розміщені, відіграють важливу роль у військових операціях, державних службах, моніторингу погоди, зв’язку, спостереженні Землі та національній безпеці.

За роки перебування на орбіті ці об'єкти накопичують численні проблеми - виснаження палива, деградацію електронних компонентів. Розробка, випробування та запуск нового або замінного супутника займає роки та потребує значних ресурсів.

Щоб пом’якшити ці проблеми, супутники почали проектувати із резервними системами та надлишковим паливом. Однак це збільшує їхню складність, вагу та вартість.

Ремонт та дозаправка супутників на орбіті дозволить зменшити ці витрати та продовжити термін їхньої дії,

"Військові регулярно ремонтують літаки, танки, кораблі та вантажівки, які ламаються. Ми оновлюємо літаки та кораблі новітніми радарами, комп’ютерами та двигунами... Супутники — це єдине дороге обладнання, яке ми купуємо, і яке не можна відремонтувати чи оновити після того, як вони вже в полі, і це коштує грошей платників податків", — сказав Глен Хеншоу, доктор філософії, старший науковий співробітник відділу робототехніки та автономних систем NRL.

Наразі роботизований комплекс вже пройшов суворі випробування, зокрема, термовакуумні. Жорсткі космічні умови, включаючи радіацію, екстремальні температури та вакуум, можуть з часом пошкодити його.

Були перевірені всі компоненти корисного навантаження, включаючи авіоніку, камери та освітлення. Крім того, інженери протестували кожну з двох роботизованих рук, включаючи їх розгортання з пускових шлюзів, процедури калібрування та функції зміни інструментів.

"Нещодавнє завершення термовакуумних випробувань знаменує собою важливу віху на шляху до досягнення мети програми щодо демонстрації робототехнічних можливостей обслуговування на орбіті в найближчому майбутньому", — сказав Денлі в прес-релізі.

Після розгортання на орбіті комплекс буде пристиковуватися до супутників на геостаціонарній орбіті та виконувати різноманітні завдання з обслуговування. Очікується, що його запустять в 2026 році.

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