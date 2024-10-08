Музей виставив роботу в ліфті, щоб здивувати відвідувачів.

У Нідерландах витвір мистецтва під назвою "Всі хороші часи, які ми провели разом", куратором якого виступив французький художник Александр Лаве, було виставлено в скляному ліфті Художнього музею Ліссера.

Як пише The Independent, механік ліфта "прийняв роботу за кинутий мотлох і викинув її" у відро для сміття. Річ у тім, що на розфарбованих банках є вм'ятини, що робить їх схожими на справжні викинуті банки.

Вона символізує "дорогоцінні моменти з друзями" після вечорів, проведених разом за випивкою, і спілкування один з одним, зазначили в музеї. Там стверджують, що "на його створення знадобилося багато часу і зусиль".

Музей виставив роботу в ліфті, щоб здивувати відвідувачів. Його директорка Сітске ван Зантен не вірить в експозицію колекції творів мистецтва в "буденних місцях", таких як стіни або постаменти. Вона пояснила:

"Тема нашої художньої колекції - їжа і споживання. Ми дозволяємо вам поглянути на повсякденні речі по-особливому через мистецтво. Представляючи твори мистецтва по-іншому, ми підсилюємо цей ефект. Ви дивуєтеся знову і знову".

Пошуки твору мистецтва почалися після того, як кураторка виявила пропажу банок після повернення з короткої перерви. У підсумку вона знайшла банки в сміттєвому мішку.

"Дивом, банки залишилися цілими після деякого очищення", - заявили в музеї.

Тепер витвір мистецтва зайняв тимчасове місце біля входу в музей і встановлений на класичному постаменті, "щоб робота опинилася в центрі уваги".

Директорка заявила, що вони не звинувачують ні в чому механіка ліфта, оскільки його дії радше "комплімент художнику Александру Лаве".

Курйозні випадки в музеях

Під час відвідування археологічного Музею Хехта в місті Хайфа (Ізраїль) хлопчик випадково розбив 3500-річну амфору. Розбитий посуд дуже рідкісний, але замість покарання дитина отримала запрошення на нову екскурсію.

Дитині, яка розбила артефакт, лише чотири роки. Зазначається, що ця посудина датується бронзовою добою між 2200 і 1500 роками до нашої ери і є рідкісним артефактом, оскільки на час виявлення була цілою.

Артефакт експонувався біля входу до музею без скляної вітрини, оскільки фахівці вважають, що є "особлива чарівність" у демонстрації археологічних знахідок "без перешкод".

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