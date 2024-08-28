Розбита посудина була рідкісною археологічною знахідкою.

Під час відвідування археологічного Музею Хехта у місті Хайфа (Ізраїль) хлопчик випадково розтрощив 3500-річну амфору. Розбився посуд дуже рідкісний, але замість покарання дитина отримала запрошення на нову екскурсію - така позиція адміністрації.

Як пише BBC, дитині, яка розбила артефакт, всього чотири роки. Зазначається, що ця посудина датується бронзовим віком між 2200 і 1500 роками до нашої ери і є рідкісним артефактом, оскільки під час виявлення була цілою.

Артефакт експонувався біля входу до музею без скляної вітрини, оскільки фахівці вважають, що є "особлива чарівність" у демонстрації археологічних знахідок "без перешкод".

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Батько хлопчика Алекс сказав, що його син "злегка потягнув глечик", тому що йому "було цікаво дізнатися, що всередині", внаслідок чого він упав. Чоловік зізнався, що був "в шоці", побачивши свого сина поряд із розбитою амфорою, і спочатку подумав, що це справа рук чужої дитини. Батько заспокоїв зляканого малюка і "поговорив з охоронцем". У результаті покарання не було - поліцію на місце події не викликали. Щобільше, за деякий час після інциденту дитину разом із сім'єю запросили на іншу екскурсію.

"Бувають випадки, коли експонати навмисно псуються, і такі випадки розглядаються з великою суворістю, включаючи залучення поліції. Однак у цьому випадку ситуація була іншою. Амфора була випадково пошкоджена маленьким відвідувачем музею, і реакція буде відповідною", - розповіла співробітниця музею.

Як зазначається, старовинний посуд зможуть відреставрувати, щоб повернути в експозицію. Музей повідомив журналістам, що "по можливості експонати виставляються без бар'єрів або скляних стін". І, попри інцидент, цю традицію мають намір продовжити. Швидше за все, спочатку глечик призначався для зберігання харчових припасів, таких як вино та оливкова олія.

Він датується часом ще до біблійного царя Давида та царя Соломона і характерний для регіону Ханаан на східному узбережжі Середземного моря. Подібні предмети кераміки, знайдені під час археологічних розкопок, зазвичай виявляються зламаними або неповними при розкопках, що робило глечик "вражальною знахідкою" на момент його виявлення.

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