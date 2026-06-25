Чому не варто виправляти людей, які кажуть 'Лєна' і 'Серьожа': пояснення письменника

На запитання, чи варто виправляти людей в питанні вживання імен, Українець підкреслив, що це недоречно.

Деякі форми імен Олена, Сергій та Володимир не є українськими, але заборони на їх вживання немає. Про це у коментарі УНІАН сказав письменник та перекладач Остап Українець, відповідаючи на запитання щодо правильного звернення до людей на ім’я Олена, Сергій та Володимир.

Він зауважив, що "Лєна", "Серьожа" та "Вова" - це російські форми імен.

"Чи заборонено в якійсь формі комусь їх вживати? Ні, абсолютно не заборонено. Казати людям, що Вова - це скорочена форма від "Владімір", а не від "Володимир"? Це не вплине на те, як люди говорять, адже є дуже усталена звичка до цих імен", - пояснив він.

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Стосовно більш українських відповідників та зменшувально-пестливих форм цих імен, як-от "Лесь" - від Олександр, Українець зазначив, що вважає форму на "-ко" цілком достатньою. Тобто, Сергійко, Влодко, Оленка.

На запитання, чи варто виправляти людей в питанні вживання імен, він підкреслив, що це недоречно.

"Що в цій темі складного, - це навчитися відрізняти доречну роботу, яка дає позитивний результат, і недоречну роботу, яка не дає позитивного результату. Виправляти людей на ходу, доведено, - не дає позитивного результату", - наголосив Українець.

На його думку, потрібне не просто інформування про те, що "це не українські імена, а це - українські імена, і вживайте їх", а формування інформаційної інфраструктури, в якій люди будуть більш схильні вживати українські форми імен, тому що інформаційне середовище навколо підтримуватиме саме таке вживання імен.

"Це складніше, це не звучить як щось, що можна просто тут і зараз спробувати на своєму сусідові, але в тому і суть", - сказав експерт.

Русифіковані форми імен

Як повідомляв УНІАН, українці часто використовують русифіковані форми коротких імен, але в українській мові зовсім інші правила утворення зменшувально-пестливих форм.

Зокрема, для української мови не характерні закінчення -ша в іменах (Саша, Наташа), а також додавання літери "є" посередині слова (Лєна, Свєта). Натомість для утворення коротких форм імен використовуються суфікси -унечк (Катрунечка), -ечк, -оньк (Галинонька, Олечка), -усь, -ась (Ганнуся, Михась), -ик (Дмитрик) та -к (Оленка, Андрійко).

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