Нападника фактично відразу затримала охорона глави держави.

У президента Франції Еммануеля Макрона кинули яйце. Інцидент стався на виставці Eurexpo в Ліоні.

Про це повідомляє Scoop.

Макрон на момент нападу перебував на виставці гостинності та громадського харчування, де гуляв та спілкувався з відвідувачами. Раптово в нього кинули яйце, але воно відскочило від плеча глави французької держави.

Охорона президента фактично відразу затримала нападника. Саме яйце знайшли розчавленим на підлозі павільйону. На оприлюднених кадрах видно, що співробітники Служби безпеки намагаються загородити Макрона від повторного нападу.

Нагадаємо, що Макрон не єдиний президент, на якого нападали з яйцями. Так, 24 вересня 2004 року під час президентської виборчої кампанії у Віктора Януковича кинули яйцем. "Стрільцем" виявився студент Прикарпатського університету в Івано-Франківську.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 червня під час приїзду Макрона до департаменту Дром. Чоловік у зеленій футболці, окулярах та масці прокричав "геть Макронізм", а потім вдарив президента по обличчю. Інший знімав це на відео.

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до трьох років в'язниці та штраф у розмірі 45 тисяч євро. Серед підозрюваних-28-річний Деміан Тарел. Саме він вдарив Макрона.

Сам Макрон закликав не перебільшувати масштаби що трапилося.

Суд у Франції виніс рішення у справі про ляпас президенту. Підозрюваний отримав чотири місяці в'язниці.

Автор: Анастасія Горбачова