На думку фахівця, першим може постраждати російське місто Анапа.

Від потрапляння у Чорне море тисяч тонн мазуту внаслідок катастрофи двох російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" першим може постраждати Анапа – курортне місто Краснодарського краю РФ. Таку думку висловив керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський.

Експерт прогнозує, що наслідки цієї аварії будуть катастрофічними і відчуватимуться десятиліттями.

За його словами, в море, ймовірно, потрапило 8,6 тисяч тонн нафтопродуктів.

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"Зараз температура води – 7-10 градусів за Цельсієм, а це означає, що більша частина мазуту опиниться у вигляді згустків на дні. Цей мазут зібрати вже неможливо – згустки обмежено переміщатимуться морськими течіями й з підвищенням температури періодично спливатимуть у вигляді райдужної жирної плівки, отруюючи все живе навколо", - наголошує фахівець.

Балінський заявив, що "єдиний позитивний момент" на сьогодні це те, що весь поверхневий мазут буде винесено на південний бік Таманського півострова, у бік Бугазької коси, Анапа (Краснодарський край РФ). Саме ця частина морського узбережжя, ймовірно, опиниться в зоні екологічного лиха насамперед. Однак, як переміщуватиметься затонулий мазут, де і коли він спливатиме – сказати поки важко.

"У будь-якому разі вже зараз очевидно, що йдеться про потенційний збиток у десятки мільярдів доларів і про те, що РФ навряд чи в гарячці загарбницької агресії буде зараз мінімізовувати наслідки для морських екосистем. Це незворотні наслідки на десятки років", - підкресли Балінський.

Еколог уточнив, що до такого висновку він дійшов, аналізуючи результат аналогічної події, яка сталася 11 листопада 2007 року, коли у Чорному морі у районі Керченської протоки інше російське судно – "Волгонефть-139" – теж розкололося на дві частини й затонуло. За його словами, у РФ стверджували, що тоді у море потрапило близько 3 тисяч тонн мазуту, а збитки склали 250 мільйонів доларів.

"Хоча українські та іноземні екологи стверджували, що реальний збиток щонайменше вдесятеро вищий. Десятки тисяч птахів, загиблих у Таманській затоці, сотні тонн знищених гідробіонтів, десятки кілометрів забрудненого мазутом узбережжя по обидва боки Керченської протоки", - нагадав фахівець про наслідки тієї катастрофи.

Він пояснив, що птахи гинуть від гіпотермії (просочене мазутом пір'я втрачає свої ізолювальні властивості) і внаслідок хімічного отруєння нафтопродуктами (намагаються чистити пір'ячко і ковтають нафтопродукти). Морські мешканці (риба, губки тощо) гинуть через заморні процеси та механічні пошкодження органів дихання і травлення, екосистеми перетворюються на мляві пустелі. Балінський звертає увагу на те, що у 2007 році на очищення узбережжя пішли місяці, зокрема, люди лопатами зібрали частину забрудненого піску і гальки, але затонула частина мазуту десятиліттями отруювала море. Україна так і не зуміла отримати компенсацію, бо, за словами еколога, наслідки катастрофи фактично "зам'яли" на міжнародному рівні.

"Масові аварії подібних однотипних суден радянського виробництва п'ятдесятих-вісімдесятих років минулого століття є системним нехтуванням техніки безпеки та міжнародних конвенцій, зокрема MARPOL 73,78", - акцентує еколог.

За його даними, судна типу "Волгонефть" – великі однопалубні двогвинтові нафтоналивні судна класу "річка-море", з баком і ютом, з подвійними бортами та подвійним дном, з машинним відділенням тощо. Вантажопідйомність – 4800-5000 тонн, призначення – перевезення в річкових умовах нафтопродуктів I та II класів і нафтопродуктів III й IV класів, що потребують підігріву.

На думку Балінського, проблема навіть не у віці цих суден. Виявляється, у 1990-х роках РФ їх швидко переробляли під вимоги міжнародних стандартів – робили це "просто і нехитро" – укорочення методом вирізання середини корпусу і зварювання носа з кормою. Балінський припускає, що саме через цей технологічний нюанс судна розриває навпіл через удари потужних хвиль. Очільник "Зеленого листа" нагадує, що аналогічні танкери транспортують російську нафту й Балтійським морем.

У Чорному морі затонули два російські танкери: що відомо

15 грудня поблизу Керченської протоки затонули два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". За даними російських ЗМІ, судна розламало навпіл, вони транспортували нафтопродукти, зокрема мазут. Внаслідок аварії він почав витікати у море. Першим почав тонути "Волгонефть-212", на борту якого перебували 13-14 членів екіпажу. Вага мазуту, який транспортувався – 4300 тонн. Згодом у тому ж районі затонув "Волгонефть-239".

За словами керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, обидва судна – дуже старі (понад 50 років) та мають "річковий" клас, що передбачає певні обмеження. Вони не могли витримати дуже потужний вітер та хвилі понад 3,5 метри.

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