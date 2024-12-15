Під час катастрофи висота хвиль сягала 3,5 метра, швидкість поривчастого вітру - 24 м/с.

Сьогодні, 15 грудня, поблизу Керченської протоки зазнали краху два російські танкери - "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". За даними керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, обидва судна - дуже старі та мають "річковий" клас, що передбачає певні обмеження.

Він оприлюднив та прокоментував відповідну карту, на якій вказано приблизне місце катастрофи танкерів.

"Це близько 8 миль від морського порту Тамань (рейдова перевалка на південь від Керченської протоки). Судна дуже старі - 1955 і та 1951 рік", - повідомив експерт.

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Він звертає увагу, що під час катастрофи висота хвиль в морі сягала 3,5 метра, швидкість поривчатого вітру - 24 м/с, а судна не морські, а річкові.

Як відзначив Клименко, про них є запис в річковому регістрі, згідно з яким вони мають клас М-ПР2,5 та О-ПР2,0. Виходячи з цієї інформації, обидва судна взагалі у таку погоду не повинні були виходити в море.

Зокрема, судна класу "М" мають витримувати хвилі заввишки 3 метри та завдовжки до 40 метрів при швидкості вітру до 24 м/с. Суднам класу "О" - дозволяється переміщатися, коли висота хвиль становить трохи понад 2 метри за довжини до 20 метрів, та швидкості вітру - до 21 м/с.

Як пояснює Клименко, додаткова абревіатура "ПР" означає, що судно пристосоване для плавання в прибережних морських водах. До суден такого класу висуваються підвищені вимоги щодо допустимої висоти хвиль: для "О-ПР" - 2 метри, для "М-ПР" - 2,5 метри.

Фахівець додає, що танкер "Волгонефть-212" (порт приписки Санкт-Петербург) побудований Волгоградським суднобудівним заводом у 1969 році. Дедвейт судна - 4 953 т. На цьому ж підприємстві у 1973 році побудований "Волгонефть-239" (приписка Астрахань), дедвейт - 4 999 т:

"Поточний стан обох - переломився у Керченській протоці 15 грудня".

Інцидент з танкерами РФ у Керченській протоці

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що поблизу Керченської протоки тонуть два російські танкери - "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". За даними російських ЗМІ, судна розламало навпіл. За даними Astra, танкери транспортували нафтопродукти, зокрема мазут. Внаслідок аварії він почав текти у море.

Першим почав тонути "Волгонефть 212", на борту якого перебувало 13-14 членів екіпажу. Вага мазуту, який транспортувався - 4300 тонн. Згодом у тому ж районі затонув "Волгонефть-239".

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