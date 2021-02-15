Гейтс зазначив, що розвиток електромобілів і відмова від атомної електроенергії не зможуть самі по собі вирішити проблему.

Засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що має намір вкласти $2 млрд в стартапи і проекти, що допомагають боротися зі зміною клімату.

Про це повідомляє Handelsblatt.

Читайте такожУ Мінприроди назвали причини зміни клімату в Україні

Цю суму мільярдер має намір витратити в найближчі п'ять років.

Мільярдер попередив, що якщо не почати вирішувати проблему вже зараз, то через 10-20 років економічні втрати від зміни клімату будуть такими, «як якщо б у нас була пандемія коронавірусу кожні десять років».

Гейтс зазначив, що розв'язувати проблему кліматичних змін необхідно за допомогою нових технологій, і в цій сфері насамперед важлива підтримка урядів країн. Тому він закликав збільшити державні витрати на дослідження і наукові розробки в цій сфері в п'ять разів — до $110 млрд на рік.

За словами Гейтса, викиди CO2 необхідно не просто знизити, але довести до нуля до 2050 року. «Навіть якщо ми повернемо кран так, що з нього буде литися вода лише по краплі, то ванна в якийсь момент все одно наповниться і виявиться переповненою», - заявив Гейтс.

При цьому Гейтс зазначив, що розвиток електромобілів і відмова від атомної електроенергії не зможуть самі по собі розв'язувати проблему.

Він вважає, що світова промисловість не повинна відмовлятися від атомної енергії, оскільки сонце і вітер занадто ненадійні як джерела великого обсягу електроенергії на постійній основі. Гейтс покладає надії на технологію з фільтрації вуглекислого газу з атмосфери, а також на водневе паливо.

Зміна клімату в Україні

12 лютого 2021 року міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив про те, що зміни клімату в Україні відбуваються через збільшення концентрації вуглекислого газу, спалювання викопних видів палива, діяльності великих підприємств, викидів метану від великої рогатої худоби, а також вирубки лісів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН