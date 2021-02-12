Там також зазначили, що питання вирубки лісів неоднозначне, оскільки молодий ліс швидше поглинає вуглекислий газ, ніж старий.

Зміни клімату в Україні відбуваються через збільшення концентрації вуглекислого газу, спалювання викопних видів палива, діяльності великих підприємств, викидів метану від великої рогатої худоби, а також вирубки лісів.

Читайте такожУ Чорному морі до 2050 року буде більше пластику, ніж риби-очільник МінприродиПро це РБК Украина розповів міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський. При цьому він уточнив, що питання вирубки лісів неоднозначне, оскільки, за словами міністра, молодий ліс швидше поглинає вуглекислий газ, ніж старий. Тому потрібно збільшувати площу нових насаджень.

"Можна рубати дерева дбайливо, щоб при цьому площа залісення збільшувалася, і молодого лісу теж. Наприклад, Україна вирубує близько 20 млн гектарів, а Польща 40 млн, але вона ті місця засаджує новими деревами", - пояснив Абрамовський.

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Автор: УНІАН