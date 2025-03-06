Вчені підбили підсумки рекордно теплої зими.

Площа океанічного льоду біля обох полюсів Землі виявилася найнижчою для кінця лютого за весь час наукових спостережень.

Кліматичний Центр Коперника (C3S) при ЄС повідомив, що минулої зими середня температура на планеті була лише на 0,05°C нижчою за торішню, передає Бі-бі-сі. "Один із наслідків потепління - танення морського льоду. Його загальна площа на планеті скоротилася до історичного мінімуму", - сказала заступник голови C3S Саманта Берджесс.

Танення льоду в Арктиці та Антарктиці через потепління повітря прискорює нагрівання океану, що, своєю чергою, прискорює танення льодів, і розірвати це порочне коло складно. Вчені стверджують, що головною причиною танення арктичного льоду і зменшення поверхні льодовиків на планеті з 1990 року є діяльність людини.

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Останні роки Арктика нагрівається вчетверо швидше, ніж решта планети. Науковці попередили, що дійде до того, що одного дня там майже не залишиться льоду. Це неминуче станеться хоча б раз до 2050 року за будь-якого сценарію скорочення викидів.

На підтвердження своїх прогнозів учені повідомили, що площа льоду біля Північного полюса скоротилася до мінімального для лютого значення і виявилася на 8% нижчою за середню. Подібний антирекорд Арктика б'є вже три місяці.

В Антарктиці справи теж погані. У лютому крижаний покрив там виявився на 26% нижчим за середній.

Танення льодів і потепління океану порушують циркуляцію води і повітря на планеті, зазначили вчені.

Глобальне потепління

Глобальне потепління триває вже понад сотню років, а його початок збігається з початком масової індустріалізації та урбанізації. Загалом доволі умовною датою старту кліматичних змін можна вважати 1850 рік.

22 липня 2024 року стало найспекотнішим днем в історії. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus, яка відстежує подібні тенденції з 1940 року, середня глобальна температура повітря біля поверхні піднялася до +17,15 за Цельсієм.

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