Він вважає, що Каховську ГЕС не варто відновлювати.

На місці Каховського водосховища утворилося 150 тисяч гектарів молодого лісу, де вже живуть різноманітні комахи та тварини.

Як йдеться у сюжеті DW, за рік ліс сягнув кількох метрів у висоту, основними деревами є верба біла та тополя чорна. Український еколог Вадим Манюк називає це унікальним явищем. За його словами, раніше тварин тут не було, однак зараз можна побачити диких кабанів, козуль, зайців, лисиць, дрібних гризунів та єнотовидних собак.

Україна веде з міжнародними партнерами переговори про відновлення Каховської гідроелектростанції, але еколог вважає, що це стане новим актом екоциду. Він каже, що існування водної заплави матиме позитивний вплив на екосистему та слугуватиме охолоджувачем для клімату.

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"Для екосистеми це добре тим, що за такий короткий час ця осущена територія стала не пустелею, а зеленою оазою", - додав Манюк.

Каховське водосховище

У червні 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу та затопивши десятки українських населених пунктів.

Загалом відомо про 32 загиблих та 39 зниклих українців, але кількість жертв на окупованих територіях встановити неможливо. Повідомлялося, що окупанти не надавали допомогу постраждалим людям.

У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. Згодом стало відомо, що Каховське водосховище заростає вербами.

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