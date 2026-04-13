Ціна квартир у Івано-Франківську зросла: скільки тепер коштує житло у місті

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Івано-Франківську становить 42 тисячі доларів, що на 9% більше, ніж рік тому.

За даними порталу нерухомості ЛУН, середня вартість квадратного метра однокімнатної квартири дорівнює 1000 доларів.

"Вартість житла в Івано-Франківську продовжує зростати. За останні пів року двокімнатні квартири додали в ціні +6% у доларах, досягнувши в середньому 60 500 дол.", - ідеться в повідомленні.

Водночас трикімнатні квартири коштують 80 тисяч доларів, що на 14% більше ніж рік тому.

Зазначається, що середня ціна за квадратний метр двокімнатної квартири становить 950 доларів, а трикімнатної - 940 доларів.

7 квітня стало відомо, що середня вартість "однушки" на вторинному ринку в Одесі зросла до 49 тисяч доларів. Водночас середня вартість двокімнатної квартири в Одесі становила 69 тисяч доларів.

При цьому у Львові також зросла вартість житла на вторинному ринку нерухомості. Так, середня ціна однокімнатної квартири у місті становила 71 тисячц доларів.

Водночас у Києві зросла ціна житла на вторинному ринку нерухомості. Середня вартість однокімнатної квартири в столиці дорівнює 70 тисяч доларів (+12% за останній рік), а ціна за один квадратний метр становить 1 670 доларів.

