Дослідницька група використовувала хімічний аналіз добутих китів для підтвердження своїх висновків.

Нове дослідження показало, що гладкі кити можуть жити понад 130 років, що майже вдвічі перевищує попередні оцінки тривалості життя.

Як пише Interesting Engineering, це відкриття порушує важливі питання щодо методів збереження, необхідних для захисту та відновлення цих вразливих видів.

Дослідницька група використовувала хімічний аналіз добутих китів для підтвердження своїх висновків. Він показує, що гренландські кити можуть жити понад 200 років. Примітно, що вони навіть виявили наконечники гарпунів, датовані 19 століттям, у гренландських китів, все ще спійманих сучасними методами рибальства.

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Зазначається, що південні гладкі кити, тісно пов'язані з гренландськими китами, можуть демонструвати схожу тривалість життя, незважаючи на значні відмінності в статусі популяції і тиску на навколишнє середовище.

Як і їхні родичі, вони є фільтраторами, забезпеченими китовим вусиком, і вони мігрують сезонно, в основному для народження дитинчат. Історично їх називали "правильними" китами для полювання через високий вміст жиру, що дозволяло їм плавати після вбивства.

У дослідженні вивчали дані, зібрані за майже чотири десятиліття за допомогою програм фотоідентифікації, орієнтованих на два види гладких китів: південний гладкий кит, який мешкає в південних океанах, і північноатлантичний гладкий кит, який перебуває під загрозою зникнення і мешкає вздовж атлантичного узбережжя Північної Америки.

Вчені побудували криві виживаності - графіки, що ілюструють вікові показники виживаності - аналогічні тим, які використовуються актуаріями для розрахунку тривалості життя людини.

Результати виявили приголомшливі висновки: південні гладкі кити, середня тривалість життя яких колись вважалася лише 70-80 років, можуть прожити понад 130 років, а деякі особини, ймовірно, доживають до 150 років.

Північноатлантичний гладкий кит, стикаючись із серйозними загрозами з боку людини, такими як заплутування в риболовецьких снастях і зіткнення із суднами, може похвалитися середньою тривалістю життя 22 роки, і лише деякі з них доживають до 50 років.

Грег Брід, доцент Університету Аляски у Фербанксі та провідний автор дослідження, упевнений, що скорочення тривалості життя північноатлантичних гладких китів пов'язане не з внутрішніми біологічними відмінностями, а з інтенсивним впливом людини. Він пояснив:

"Їхня тривалість життя має бути набагато більшою. Вони часто заплутуються в рибальських снастях, потрапляють під удари суден і голодують, що часто пов'язано зі змінами навколишнього середовища, які залишаються погано вивченими".

За його словами, до 1955 року було мало знань про те, як ефективно досліджувати старіння вусатих китів. Отже, вчені припустилися значних помилок в оцінці їхньої тривалості життя.

Зазначається, що значення цього дослідження має важливе значення для стратегій збереження, спрямованих на збереження популяцій китів.

"Щоб сприяти створенню здорових популяцій, що включають літніх особин, відновлення може зайняти сотні років. Для видів, які можуть жити до 100 і більше років, але роблять дитинчат, які виживають, тільки раз на десятиліття, слід очікувати повільного відновлення", - заявив Брід.

Вчений наголосив на важливості культурних знань у популяціях китів, які мають вирішальне значення для виживання. Він додав:

"Відновлення стосується не тільки біомаси або чисельності популяції. Воно включає знання, які ці тварини передають наступному поколінню".

Відомо, що старі кити передають основні навички виживання, тоді як молоді вчаться за допомогою спостереження і наслідування. Втрата старих особин порушує цю життєво важливу передачу знань, завдаючи шкоди перспективам виживання молодих китів.

Брід і його команда планують розширити свої дослідження на інші популяції китів. Вони прагнуть оцінити, як історичний китобійний промисел вплинув на кількість старих китів у сучасних популяціях, і передбачити, коли ці цифри можуть повернутися до рівня, що існував до китобійного промислу.

Новини про китів

У своєму чудовому подвигу самець горбатого кита вирушив в епічну подорож через три океани для спарювання. Ця безпрецедентна подорож змусила істоту мігрувати на тисячі кілометрів: зі східної частини Тихого океану в Індійський океан, зрештою досягнувши узбережжя Занзібару. Загалом горбатий кит подолав відстань у 13 046 кілометрів.

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