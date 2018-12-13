Кількість північних оленів різко скоротилася через глобальне потепління - вчені
09:56, 13 грудня 2018Порятунок видів
643 0
Повідомляється, що чисельність тварин знизилася з 5 млн до 2,1 млн за останні 20 років.
За останні п'ять років температура побила всі рекорди / УНІАН
За останні два десятиліття чисельність диких північних оленів в Арктиці скоротилася більш ніж наполовину.
Читайте такожБілі ведмеді голодують із-за глобального потепління
Про це йдеться в арктичній доповіді Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) США за 2018 рік.
Повідомляється, що чисельність тварин знизилася з 5 млн до 2,1 млн за останні 20 років.
Як зазначається, причиною такого скорочення північних оленів є нестача їжі, викликана глобальним потеплінням. Олені переважно харчуються лишайниками, які погано ростуть при більш високих температурах.
Підкреслюється, що за останні п'ять років температура побила всі рекорди, зареєстровані з 1900 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter