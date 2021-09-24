Земна кора підіймається і розширюється в міру зменшення ваги льоду над Гренландією, Антарктидою та арктичними островами.

Танення полярних льодових покривів призводить не лише до підвищення рівня моря, а й до деформації земної кори.

Про це йдеться в новому дослідженні американських вчених, передає ScienceAlert.

За словами науковців, земна кора підіймається і розширюється в міру зменшення ваги льоду над Гренландією, Антарктидою та арктичними островами. Цей рух не великий, у середньому менше міліметра на рік, але він є і він охоплює велику територію. Також відбувається цикл зворотного зв'язку, коли корінна порода під льодом зміщується, що, своєю чергою, впливає на те, як лід продовжує танути й відламуватися.

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Зазначається, що повне розуміння того, як це працює, має важливе значення для моделювання того, який вигляд може мати наш світ у майбутньому.

"Вчені зробили багато роботи безпосередньо під льодовиковими щитами та льодовиками. Вони знали, що це буде визначати регіон, де знаходяться льодовики, але вони не усвідомлювали, що це має глобальні масштаби", - говорить геофізик Софі Коулсон з Національної лабораторії Лос-Аламоса, що в Нью-Мексико.

Кілька попередніх досліджень задокументували підйом, який може статися під час танення льодовикових покривів, але Коулсон та її колеги уважніше розглянули горизонтальні зміщення на більшій території. Вони виявили, що деформації можуть істотно змінюватися з року в рік.

У деяких регіонах горизонтальний рух насправді перевищує вертикальний, виявили дослідники. Для вимірювання руху земної кори у трьох вимірах вони використовували супутникові дані та польові вимірювання, що охоплювали 2003-2018 роки.

Зазначається, що ці зміни кори насправді можуть тривати тисячі років.

"У межах сучасних часових рамок ми думаємо про Землю як про еластичну структуру, як про гумку, тоді як у розрізі тисячоліть Земля діє більше як дуже повільноплинна рідина", - говорить Колсон.

Дослідники навели приклад із дошкою і пакетом з водою: коли дошку знімають з пакета, тиск від її ваги зникає, тож рідина розширюється, щоб заповнити наявний простір. І те саме відбувається із земною корою.

І оскільки швидкість танення льоду продовжує зростати по всьому світу, важливо, щоб вчені змогли з'ясувати, який вплив це чинить на форму поверхні Землі, навіть якщо зміщення щороку відносно невеликі.

"Розуміння всіх факторів, що викликають рух земної кори, дійсно важливо для широкого кола проблем науки про Землю. Наприклад, для точного спостереження за тектонічними рухами та землетрусом, ми повинні мати змогу відокремити рух, викликаний сучасною втратою маси льоду", - зазначає Колсон.

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Автор: Олександр Топчій