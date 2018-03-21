Африка розколюється на дві частини швидше, ніж очікувалося

Швидкість, з якою дві плити (Африканська і Сомалійська) відходять одна від одної, становить 6-7 міліметрів в рік.

Геологічні процеси, що відбуваються в Східно-Африканській рифтовій долині, можуть у найближчому майбутньому призвести до катастрофічних наслідків.

В цьому регіоні континент повільно розколюється на дві частини, утворюючи тріщини і розломи, що загрожують транспортній і міській інфраструктури, повідомляє видання Indy100.

Пов'язана з процесом відокремлення східної частини Африки деформація земної кори призвела до появи геологічного розлому - Великої рифтової долини, яка простяглася приблизно на 6 тисяч кілометрів від Лівану до Мозамбіку, а також Червоного моря.

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Швидкість, з якою дві плити (Африканська і Сомалійська) відходять одна від одної, становить 6-7 міліметрів в рік. В майбутньому це місце буде затоплено, а Кенія перетвориться на острів.

За словами геолога Девіда Адеде, хоча рифт довгий час залишався тектонічно неактивним, в земній корі можуть відбуватися невеликі рухи, що призводять до появи на поверхні зон із великою кількістю тріщин.

При цьому рясні дощі погіршують ситуацію, сприяючи появі інших нерівностей. Так, 19 березня великий розлом перетнув кенійську дорогу Mai-Mahiu Narok, яку довелося терміново ремонтувати, проте ця тимчасова міра не врятує її від руйнування.

У майбутньому ситуація лише погіршиться, застеріг науковець. В результаті в регіоні вибухнуть стихійні лиха, що загрожують життю людей. Тому необхідно скласти карту ліній розломів, щоб прогнозувати утворення нових тріщин і враховувати це при будівництві нових будівель та інженерних споруд.

Відео: DailyNation

Східно-Африканська рифтова долина або Великий Африканський Розлом - велике рифтове утворення рельєфу, що тягнеться від північної Ефіопії до центрального Мозамбіку в Східній Африці. Він сформувався в результаті геологічних зрушень на кордоні Африканської і Аравійської тектонічних плит. Північна частина розлому заповнилася водою, утворивши Червоне море.