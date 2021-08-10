Плавчиня заявила, що останнім часом помітила відчутне погіршення стану води у річці Вай, якою плаває уже 35 років.

У Британії 9 серпня Анджела Джонс влаштувала заплив із труною річкою Вай, більшість якої протікає територією Уельсу. Таким способом жінка хоче привернути увагу до проблеми забруднення водойми.

Як пише ВВС, жінка плаває річкою уже протягом 35 років. За це вона отримала прізвисько "Дика жінка Вай".

Плавчиня заявила, що останнім часом помітила відчутне погіршення стану води у річці. Тому і вирішила влаштувати черговий заплив з труною. Жінка закликає владу більше штрафувати за забруднення річки, а також посилити захист усіх водойм.

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Місцева влада уже відреагувала на акцію Джонс. В Уельсі заявили, що витратили мільйони фунтів на покращення якості води у водоймах регіону, і наголосили, що наразі 46% річок Уельсу перебувають "у хорошому стані".

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Автор: Вікторія Гордієнко