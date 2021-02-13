У мережі показали вражаюче фото.

У Києві в Солом'янському районі помітили незвичайну бурульку - її довжина дорівнює щонайменше трьом поверхам.

Відповідне фото оприлюднене на сторінці "Типовий Київ" у Facebook.

"На Солом'янці помітили триповерхову бурульку. Будьте обережні, йдучи повз будинки!", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що бурулька утворилася на звичайній п'ятиповерхівці.

У коментарях пояснили, що причиною такого явища може бути відсутність водостічної труби, яку, ймовірно, зрізали.

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Автор: УНІАН