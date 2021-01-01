Птахи попадали мертвими прямо посеред вулиць у різних частинах міста.

У Римі сотні птахів загинули в результаті масових новорічних феєрверків.

Читайте такожМісця проживання близько 90% хребетних будуть порушені через сільське господарство - дослідженняПро це пише "Європейська правда".

Люди почали поширювати фото та відео з десятками птахів, переважно шпаків, які попадали мертвими просто посеред вулиць у різних частинах міста.

Особливо багато таких було біля станції Терміні, центральній вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.

Люди пишуть, що бачили буквально "дощ" з мертвих птахів після початку опівнічної "канонади" з феєрверків і петард, коли перелякані птахи намагалися врятуватися від гучних вибухів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН