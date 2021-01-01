У Римі сотні птахів загинули в результаті масових новорічних феєрверків.
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Люди почали поширювати фото та відео з десятками птахів, переважно шпаків, які попадали мертвими просто посеред вулиць у різних частинах міста.
Особливо багато таких було біля станції Терміні, центральній вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.
Люди пишуть, що бачили буквально "дощ" з мертвих птахів після початку опівнічної "канонади" з феєрверків і петард, коли перелякані птахи намагалися врятуватися від гучних вибухів.
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