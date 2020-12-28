Попри наявність тріщин, міст не закрили для пішоходів.

В окупованому Криму тріснула 55-метрова копія скандального Керченського мосту, що була встановлена в Комсомольському парку.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Попри наявність тріщин, міст не закрили для пішоходів.

Зазначається, що перші тріщини з'явилися на об'єкті на початку осені 2020 року. Так званий «голова російської адміністрації Керчі» Сергій Бороздін стверджував, що ремонтні роботи виконає фірма ТОВ «Стройгарант», яка монтувала цей об'єкт.

Тепер під копією мосту видно сліди штукатурних робіт, однак на конструкції досі є розриви та поздовжні тріщини.

Копія Керченського мосту довжиною 55 метрів і вагою 2,5 тонни була встановлена в керченському парку восени 2019 року, місцева влада заявляла, що об'єкт нібито приваблюватиме туристів.

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Керченський міст: хронологія подій

7 березня 2020 року Росія запустила по Кримському мосту поїзд для сполучення окупованого півострова з Краснодарським краєм РФ.

Автомобільний рух по Керченському мосту між Росією і Кримом відкрили в травні 2018 року, пізніше було відкрито рух вантажного транспорту.

Відкриття Керченського мосту більшість росіян вважають головною подією 2018 року.

Раніше повідомлялося, що незаконно побудований Росією в анексованому Криму Керченський міст зміщується.

21 червня 2020 року компанія, що застрахувала будівництво Керченського мосту, потрапила під санкції США.

28 вересня 2020 року посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст.

1 жовтня 2020 року Євросоюз розширив санкції проти Росії за спорудження Керченського мосту.

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Автор: Денис Прядко