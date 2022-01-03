Тільки в одному районі горючою речовиною облито 2,5 тис. сосен та ялинок.

В Одесі продавці облили соляркою тисячі хвойних дерев, які не змогли продати до Нового року.

Про це журналістів повідомили у Суворовській райадміністрації Одеської міської ради.

Зазначається, що комунальники прибрали понад 2,5 тис. кинутих ялинок та сосен з вулиць Бочарова, Висоцького, Заболотного, Марсельської та Семена Палія.

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"Всі дерева вивезені на смітник, оскільки використовувати їх на корм тваринам не можна. Перед тим як кинути ялинки, продавці облили їх соляркою. Важко пояснити такі дії, але очевидно керувалися метою – щоб дерева не дісталися нікому", - розповіли у райадміністрації.

Для збирання дерев були задіяні сміттєвози, трактори, вантажні машини.

Чи облито горючою речовиною кинуті ялинки та сосни в інших районах Одеси, поки не відомо.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі підприємці залишили на вулицях понад 5 тис. хвойних дерев, які люди не розкупили до Нового року. Передбачалося, що викинуті ялинки та сосни підуть на корм тваринам та на добрива.

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