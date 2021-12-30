Найбільше таких локацій прибрали у Деснянському і Дарницькому районах.

У Києві від старту продажу новорічних дерев комунальники вже демонтували майже 30 нелегальних ялинкових базарів.

Про це повідомляється на офіційному сайті київської влади.

Найбільше таких локацій прибрали у Деснянському і Дарницькому районах столиці.

"Поки одні підприємці працюють у правовому полі, інші обходять закон та своїми діями роблять шкоду Києву. Крім того, що такі точки розміщені без дозволів, на них торгують ялинками невідомого походження та залишають купи сміття", - зазначив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

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Він нагадав, що майже 200 офіційних ярмарків із продажу новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно. Обрати найзручнішу локацію можна на мапі за посиланням: https://cutt.ly/rUbkKSn

Як повідомляв УНІАН, з 15 грудня в столиці відкрились офіційні ярмарки з продажу новорічних дерев.

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