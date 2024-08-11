Прикордонники попереджають, що самостійні прогулянки в горах є небезпечними.

Відеокамера українських прикордонників зафіксувала клишоногого "порушника" в горах.

Як повідомляє Державна прикордонна служба у Telegram, бурий ведмідь зробив "селфі". Втім, такі світлини не є рідкісними.

"Дикі хижі тварини регулярно тішать охоронців кордону своїми "портретами". Та це чергове свідчення того, наскільки для громадян є небезпечними самостійні прогулянки в горах – як для туристів, так і для потенційних порушників кордону", - зазначили в ДПСУ. Відео дня

Атаки ведмедів на туристів

Як повідомляв УНІАН, нещодавно влада Румунії більш ніж удвічі збільшила допустиму щорічну кількість законних убивств бурих ведмедів, щоб контролювати їхню популяцію після ще одного смертельного нападу на людину. Перед цим тварина вбила туристку.

Напади ведмедів на людей у Румунії, зокрема зі смертельними наслідками, почастішали кілька років тому. Різке збільшення популяції бурих ведмедів у країні пов'язали із забороною трофейного полювання 2016 року.

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