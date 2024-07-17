Зараз у Румунії мешкає найбільша популяція бурих ведмедів у Європі.

Влада Румунії більш ніж удвічі збільшила допустиму щорічну кількість законних убивств бурих ведмедів, щоб контролювати їхню популяцію після ще одного смертельного нападу на людину.

Як повідомляє The Independent, надзвичайна сесія румунського парламенту ухвалила таке рішення після смерті 19-річної туристки, на яку минулого тижня напав ведмідь на популярній стежці в горах Бучеджь (повіт Прахова) в центральній Румунії.

Повідомляється, що в службу екстреної допомоги зателефонували хлопець і дівчина, які повідомили, що їх переслідував ведмідь.

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"Вона була налякана, вона кричала: "Ведмідь наближається і наближається!", – розповів місцевим ЗМІ голова місцевої рятувальної служби Ден Бану. – "Усе відбувалося в прямому ефірі, диспетчер 112 розмовляв телефоном, і молодий чоловік кричав, що на них напав ведмідь і що він забрав дівчину. Це було щось жахливе! Він розповів нам, що ведмідь схопив дівчину за одну ногу і потягнув за собою, і в якийсь момент він не побачив, що він із нею зробив. Ведмідь стягнув її зі стежки і жбурнув на 120 метрів у долину".

Атаки ведмедів у Румунії на туристів

Напади ведмедів на людей у Румунії, зокрема зі смертельними наслідками, почастішали кілька років тому. Різке збільшення популяції бурих ведмедів у країні пов'язали із забороною трофейного полювання 2016 року.

Після кількох років дискусій у травні 2023 року Міністерство навколишнього середовища Румунії дозволило відстріл ведмедів. Так, 2023 року квоти становили 220 щорічних убивств ведмедів, тепер же законодавці збільшили це число до 481 на рік.

Зараз у Румунії мешкає найбільша в Європі популяція бурих ведмедів. За оцінками місцевого міністерства навколишнього середовища, їхня кількість сягає 8000 особин.

Щорічно ведмедів зустрічають сотні людей, тому влада щосили намагається захистити місцевих жителів і туристів від диких тварин, а ведмеді, що наближаються до машин на гірських дорогах у пошуках їжі або копаються в сміттєвих баках, – уже давно звичне явище.

Місцеві ЗМІ регулярно повідомляють про напади ведмедів на людей і домашню худобу. Так, у березні 2024 року міністр довкілля Румунії заявив, що за останні 20 років ведмеді вбили в країні 26 осіб.

Експерти з дикої природи кажуть, що тварини, які дістали прізвисько "ведмеді-сміттярі", продовжуватимуть збирати сміття в містах, оскільки розростання міст руйнує їхнє середовище проживання, зміна клімату обмежує їхні джерела їжі, а люди їх годують.

Як один із варіантів розв'язання проблеми екологи називають профілактичні заходи, зокрема електричні паркани, ефективніше управління сміттям, а також просвіту туристів і жителів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Північній Македонії туристів також закликали бути обережними через загрозу нападу бурих ведмедів. Сталося це після того, як у березні 2024 року внаслідок нападу ведмедя в природному парку Маврово на заході країни було поранено лижника.

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