Який масштаб катастрофи загрожує через напружену ситуацію на Запорізькій АЕС, оцінив міністр.

Російська Федерація вдається до ядерного тероризму, захопивши та постійно обстрілюючи Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Такі дії окупантів загрожують не лише Україні, а й всій континентальній Європі.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець оцінив ймовірні наслідки, якщо РФ наважатися підірвати ЗАЕС. Про це він розповів в інтерв'ю "УП. Життя".

За словами міністра, те, що відбувається на Запорізькій АЕС, не можна навіть порівняти з тим, що відбувалося в Чорнобилі. Окупанти гатять з "Градів", й наслідки навіть змоделювати складно.

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"Це буде не Чорнобиль, а 10 Чорнобилів в одному місці. 3000 Хіросім. Ми можемо взагалі втратити територію Запорізької області – як для проживання, так і для ведення якогось господарства. Якщо в Чорнобилі 30-кілометрова зона відчуження, то тут вона буде значно більшою", - наголосив Стрілець.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

11 вересня "Енергоатом" повідомив, що 6-й енергоблок ЗАЕС, останній який працював, відключили від енергомережі. Таким чином його почали переводити у "холодний" стан.

12 вересня стало відомо, що ЗАЕС підключена до української електромережі і отримує необхідну енергію для охолодження непрацюючих енергоблоків.

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