Міністр сільського господарства Болгарії Кирил Ватєв зазначив, що це не матиме серйозних наслідків для болгарської економіки.

Парламент Болгарії зняв заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня. Українська сторона подякувала Болгарії за таке рішення

Як пише БНТ Новини, це сталося після трохи більше двох годин дебатів у пленарній залі. Міністр сільського господарства Болгарії Кирил Ватєв зазначив, що це не матиме серйозних наслідків для болгарської економіки.

"Згідно з макропоказниками, відмовитися від цієї заборони не так хвилююче, тому що болгарських виробників можна підтримати. Ми посилюємо контроль усіх українських товарів", – сказав він.

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"Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Дякую парламенту Болгарії, уряду і прем’єр-міністрові Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності", – написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в дописі на платформі X.

"Ось наочний приклад того, як зріла європейська демократія ухвалює рішення на фактах, а не на емоціях, і не змішує економіку та політику. Щиро вдячні Уряду і Парламенту Болгарії", – зазначив у Facebook заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

Водночас, президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за рішення не продовжувати обмеження на український сільськогосподарський експорт після 15 вересня.

Зокрема, у соцмережі глава держави висловив подяку прем’єр-міністрові Ніколаю Денкову та його команді, а також усім болгарським парламентарям за цей крок. На думку Зеленського, Болгарія демонструє приклад справжньої солідарності з Україною.

Заборона на імпорт українського зерна

До 15 вересня Україні заборонено імпортувати кукурудзу, пшеницю, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

12 вересня Польща заявила, що блокуватиме імпорт української продукції навіть якщо Єврокомісія скасує цей заборону.

13 вересня міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь повідомив, що домовився з румунськими, болгарськими та словацькими колегами, що вони подовжать заборону на імпорт української агропродукції, якщо цього не зробить Єврокомісія.

Того ж дня,13 вересня 2023 року стало відомо про те, що Болгарія може скасувати заборону на зерно з України. На той момент проект рішення не був схвалений болгарськими фермерами, які заявили, що вони шоковані цим рішенням. Остаточне рішення мало бути ухвалене на пленарному засіданні.

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