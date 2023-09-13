Перелік заборонених до імпорту українських товарів може розширитись.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь повідомив, що домовився з румунськими, болгарськими та словацькими колегами, що вони подовжать заборону на імпорт української агропродукції, якщо цього не зробить Єврокомісія.

Про це пише угорська газета Portfolio, посилаючись на відеозвернення угорського міністра у Facebook. Він зазначив, що перелік українських товарів, на які поширюватиметься заборона на ввезення, може збільшитись.

"Ми домовилися з румунськими, болгарськими та словацькими колегами, що якщо в Брюсселі не буде рішення про подовження мораторію, ми діятимемо індивідуально в рамках своєї національної компетенції", – сказав Надь.

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Заборона на імпорт українського зерна

До 15 вересня 2023 року, згідно з рішенням Єврокомісії, діє мораторій на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Проте 12 вересня Польща заявила, що блокуватиме імпорт української продукції навіть якщо Єврокомісія скасує цей мораторій.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пригрозив Польщі зверненням до арбітражу через українське зерно.

13 вересня 2023 року стало відомо про те, що Болгарія може скасувати заборону на зерно з України. Комітет з економічної політики та інновацій парламенту Болгарії ухвалив проект рішення про скасування превентивних заходів щодо агроімпорту з України після 15 вересня 2023 року. Проект рішення не був схвалений болгарськими фермерами, які заявили, що вони шоковані цим рішенням. Остаточне рішення має бути ухвалене на пленарному засіданні.

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