Найпомітніше понизилися ціни на свинячі лопатку, стегно та корейку, зазначають експерти.

В Україні середня ціна на охолоджену свинину на полицях супермаркетів у січні склала 196,7 грн/кг, що на 2,9% (5,9 грн/кг) нижче за середній показник грудня та на 4,7% дешевше ніж у вересні 2023-го, коли й почалося "просідання" цін.

Як зазначають аналітики Асоціації "Свинарі України", роздрібна ціна лише частково відобразила зміну закупівельної, яка за підсумками січня була майже на 10 грн/кг нижчою, ніж місяцем раніше.

"Найпомітніше понизилися ціни на свинячі лопатку, стегно та корейку: так, середня ціна кілограма цих частин в січні знизилась на понад 10 грн/кг порівняно з її грудневим рівнем (на 4,5–6%). Натомість, спад вартості грудинки та ошийку обмежився 2% та 2,8%, відповідно, тоді як ціна охолодженого стейка не змінилася, а вирізка, навпаки, додала 1,4%", – повідомляють в АСУ.

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Зазвичай, за словами експертів, після завершення зимових свят попит на свинину з боку кінцевого споживача сезонно малоактивний і відновлюється лише ближче до кінця лютого.

Тому вони вважають, що зниження споживчих цін до рівня, який попередньо фіксували ще минулого квітня, має втримати попит від подальшого послаблення та забезпечити відносно сталі продажі навіть у "несезон".

Ціни на продукти в Україні

За підрахунками Держстату, споживча інфляція в Україні 2023 сповільнилася до трирічного мінімуму у 5,1%.

Зокрема, харчі та безалкогольні напої у 2023 році подорожчали в цілому на 4%. Найбільше зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти (на 12,4%), масло (на 9,9%) та молоко (на 9,7%). Подешевшали найбільше олія соняшникова (на 14,9%), яйця (на 9,5%) та цукор (на 5,8%).

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