Ціна за кілограм свинини може піднятися до 150 гривень.

Протягом 2021 року ціни на м'ясо на українських ринках зростуть в середньому на 10%.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на виробників.

"Ціна за кілограм свинини може піднятися до 150 гривень. Подорожчає також курятина та яловичина. Саме це вплине і на зростання вартості на вироби з цих видів м'яса", - йдеться у повідомленні.

За словами, виконавчого директора асоціації "М'ясна галузь" Миколи Бабенка, причиною зростання вартості на м'ясо стала зміна податкової ставки на додану вартість. Крім того, на 40% зросла собівартість м'яса.

Слід зауважити, що протягом останнього року ціни на курятину досягли мінімального значення за останні 15 років. Комбікорм стрімко дорожчає, це суттєво впливає на вартість курячого м'яса і яєць.

Що цьому передувало

В Україні сало дорожчає разом зі свининою.

Свинарі ж заявляють, що змушені збувати свою продукцію за безцінь.

А в магазинах свинина і сало для покупців ледь не втричі дорожче від ціни виробника.

Виробникам вирощувати свиней поки що невигідно, а українцям купувати червоне м’ясо недешево.

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Автор: Ганна Нагорна