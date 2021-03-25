Протягом 2021 року ціни на м'ясо на українських ринках зростуть в середньому на 10%.
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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на виробників.
"Ціна за кілограм свинини може піднятися до 150 гривень. Подорожчає також курятина та яловичина. Саме це вплине і на зростання вартості на вироби з цих видів м'яса", - йдеться у повідомленні.
За словами, виконавчого директора асоціації "М'ясна галузь" Миколи Бабенка, причиною зростання вартості на м'ясо стала зміна податкової ставки на додану вартість. Крім того, на 40% зросла собівартість м'яса.
Слід зауважити, що протягом останнього року ціни на курятину досягли мінімального значення за останні 15 років. Комбікорм стрімко дорожчає, це суттєво впливає на вартість курячого м'яса і яєць.
Що цьому передувало
- В Україні сало дорожчає разом зі свининою.
- Свинарі ж заявляють, що змушені збувати свою продукцію за безцінь.
- А в магазинах свинина і сало для покупців ледь не втричі дорожче від ціни виробника.
- Виробникам вирощувати свиней поки що невигідно, а українцям купувати червоне м’ясо недешево.
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