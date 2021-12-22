Найбільше з України до Китаю експортовано м'яса та субпродуктів, зерна, овочів.

За січень-жовтень 2021 року експорт вітчизняних товарів до Китаю зріс на 20% і склав 12% від усього українського експорт.

Про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час засідання Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Торгово-промисловій палаті України, повідомляє прес-служба відомства.

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"Найбільше зростання відбулося по м'ясу і їстівних субпродуктів – 164%, по зерну зростання склало 46%, по овочах – 25%", - зазначила Магалецька.

За її словами, сьогодні Китай є лідером за кількістю товарних позицій, стосовно яких ведеться робота з відкриття ринків для українських виробників.

У найближчій перспективі очікується початок наступного етапу з відкриття експорту свіжої лохини в Китай, який передбачає проведення огляду умов виробництва цієї ягоди в дистанційному онлайн-форматі, а також узгодження документів щодо відкриття ринків м'яса птиці, гороху і лохини, повідомила глава Держпродспоживслужби.

Експорт агропродукції:

За 11 місяців 2021 року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму 24,4 млрд дол., що перевищує рекорд 2020 року у 22,2 млрд дол. за цілий рік.