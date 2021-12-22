Скорочення поголів'я перевищило загальний показник у свиногосподарствах Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Станом на початок грудня 2021 року кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах України становило 3,61 млн гол, що на 1,1% менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Про це заявили в Асоціації свинарів України, повідомляє Agroportal.ua.

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Скорочення поголів'я перевищило загальний показник у свиногосподарствах Донецької, Запорізької та Херсонської областей, де до початку зими налічувалося на 75,7 тис.гол. (-16,5%), 39,3 тис. гол. (-32%) і 40,9 тис.гол. (-55,5%) менше ніж рік тому.

Також спостерігається помітне скорочення промислового поголів'я в Дніпропетровській області і негативна динаміка в Харківській області.

"Грудень - перший місяць, коли чисельність промислового поголів'я опустилася нижче торішньої позначки. Відхилення поки не дуже критичне-1,1% або майже 40 тис.гол. Однак негативна динаміка спостерігається в 18-ти з 24-х областей України. Враховуючи такі тенденції, вітчизняний ринок свинини вже скоро відчує зменшення промислової пропозиції", - заявили аналітики.

Ціни на м'ясо:

Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.

У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.

Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.

У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.

Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.

Станом на 13 грудня 2021 року, на тлі захмарних цін імпорт свинини в Україну перевищив експорт у 10 разів.