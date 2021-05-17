В країні запроваджують європейські норми маркування продуктів.

В Україні вводяться європейські норми маркування продуктів харчування - різних видів м'яса, м'ясних субпродуктів, оливкової олії та меду.

Як повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, наказ про затвердження нових вимог зареєстровано в Міністерстві юстиції 6 травня.

Читайте такожМінекономіки затвердило вимоги до виробництва мінеральних вод

"Наказ розроблений на основі вимог актів ЄС і є ще одним кроком на шляху нашої євроінтеграції, а також створення спільного ринку харчових продуктів з Європейським Союзом. Споживачі будуть отримувати більш детальну інформацію про країну або про місце походження харчових продуктів. Це також дозволить зменшити можливості для підробки та фальсифікації харчових продуктів", – зазначив заступник міністра Сергій Глущенко.

Зокрема, виробникам необхідно буде вказувати країну або місце походження в маркуванні наступних продуктів: свіжої та мороженої яловичини, свинини, баранини, козлятини, птиці, субпродуктів яловичини та птиці, а також меду, необробленої оливкової олії (virgin olive oil) і оливкової олії екстра-класу (extra virgin olive oil).

Нові правила будуть застосовуватися до маркування цих харчових продуктів, вироблених в Україні або ввезених на її митну територію, на всіх етапах їх реалізації.

Нові вимоги до маркування продуктів набудуть чинності через три роки.

Маркування молочних продуктів

Верховна Рада планує ввести спеціальне маркування для харчових продуктів, що імітують молоко і молочні продукти.

Відповідний законопроект № 3516 зареєстрований в парламенті в травні 2020 року, але ще не був розглянутий на пленарному засіданні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна