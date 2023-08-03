Окупанти пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна, на яке чекали країни Африки, Китай та Ізраїль.

Російські окупанти своїми ударами по складах та елеваторах порта Ізмаїл Одеської області пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубраков в Facebook, дане зерно призначалося для країн Африки, Китаю та Ізраїлю.

"Росіяни завдали ударів по складах і елеваторах із зерном - пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, на яке чекали країни Африки, Китай, Ізраїль", - заявив Кубраков, зазначивши при цьому, що українське зерно в найближчі роки не може бути замінено жодною іншою країною. Саме тому, за його словами, будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит і стрибок цін, який впливає на кожну людину в світі.

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Удар по порту Ізмаїл

2 серпня 2023 року внаслідок серії ракетних ударів з боку Росії, порт Ізмаїл в Одеській області призупинив свою роботу.

Будівлі в Ізмаїльському порту зруйновані. Судна, які готувалися прибути для навантаження українського зерна всупереч блокаді, яку Росія знову ввела в середині липня, зупинені. Відомо про виникнення пожеж. Елеватори, зернові ангари, виробничі та складські приміщення отримали значні пошкодження.

Дані стеження показують, що десятки міжнародних суден зупиняються і кидають якір в гирлі Дунаю, багато з них зареєстровані для прибуття в Ізмаїл з Чорного моря, очевидно, в спробі прорвати російську блокаду.

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