Російські окупанти своїми ударами по складах та елеваторах порта Ізмаїл Одеської області пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна.
Як повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубраков в Facebook, дане зерно призначалося для країн Африки, Китаю та Ізраїлю.
"Росіяни завдали ударів по складах і елеваторах із зерном - пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, на яке чекали країни Африки, Китай, Ізраїль", - заявив Кубраков, зазначивши при цьому, що українське зерно в найближчі роки не може бути замінено жодною іншою країною. Саме тому, за його словами, будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит і стрибок цін, який впливає на кожну людину в світі.
Удар по порту Ізмаїл
2 серпня 2023 року внаслідок серії ракетних ударів з боку Росії, порт Ізмаїл в Одеській області призупинив свою роботу.
Будівлі в Ізмаїльському порту зруйновані. Судна, які готувалися прибути для навантаження українського зерна всупереч блокаді, яку Росія знову ввела в середині липня, зупинені. Відомо про виникнення пожеж. Елеватори, зернові ангари, виробничі та складські приміщення отримали значні пошкодження.
Дані стеження показують, що десятки міжнародних суден зупиняються і кидають якір в гирлі Дунаю, багато з них зареєстровані для прибуття в Ізмаїл з Чорного моря, очевидно, в спробі прорвати російську блокаду.