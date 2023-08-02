Дані відстеження комерційних суден показують, що десятки міжнародних суден зупиняються і стоять на якорі в гирлі Дунаю.

Внаслідок серії ракетних ударів з боку Росії, порт Ізмаїл в Одеській області призупинив свою роботу.

Як повідомляє Reuters, атаки зруйнували будівлі в Ізмаїльському порту та зупинили судна, які готувалися прибути туди для навантаження українського зерна всупереч блокаді, яку Росія знову ввела в середині липня. Відомо про виникнення пожеж. Елеватори, зернові ангари, виробничі та складські приміщення отримали значні пошкодження.

Дані спостереження за комерційними суднами показують, що десятки міжнародних суден зупиняються і кидають якір в гирлі Дунаю, багато з них зареєстровані для прибуття в Ізмаїл з Чорного моря, очевидно, в спробі прорвати російську блокаду.

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Два джерела в галузі повідомили Reuters, що операції в порту були припинені. Глава адміністрації морського порту Юрій Литвин повідомив у Facebook, що ремонтні роботи вже почалися і інфраструктура порту продовжує функціонувати.

Як уточнює ВВС, голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер підтвердив інформацію про те, що після російського удару по портах на Дунаї там спалахнули пожежі і було пошкоджено елеватор.

"Даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані і результати бойової роботи будуть від військового командування", - зазначив Кіпер.

Прокуратура уточнює, що в Ізмаїлі були пошкоджені або знищені елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, а також виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Також підтверджено інформацію про те, що істотні пошкодження отримала триповерхова будівля "Морвокзалу".

Удари по українських портах

У ніч на 27 липня ворог атакував одну з адмінбудівель порту в Одеській області. В результаті було пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів. Ракети "Калібр" були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

29 липня 2023 року росіяни вдарили по зерновому терміналу на півдні. Ворог бив, зокрема, по портовій інфраструктурі.

За 9 днів ворог пошкодив та знищив 26 об'єктів портової інфраструктури, 5 цивільних суден.

2 серпня 2023 року стало відомо про те, що Кремль збільшує застосування сили для експортної блокади України. У ніч на 2 серпня російські війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Військові повідомляють, що пуски "шахедів" здійснювалися з трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ, полігон "Чауда" в анексованому Криму. Частина запущених ворогом дронів вразила портову інфраструктуру в Одеській області

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