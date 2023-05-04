Молдова може стати частиною транзитного коридору.

У Молдови є унікальний шанс стати частиною транзитного коридору для обходу блокади морських портів України.

Таку заяву в інтерв'ю молдавському телеканалу TV8 зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначивши при цьому, що агресор намагається вбити зернову ініціативу, що дозволяє Україні експортувати зерно через одеські морські порти.

"Ви як країна заробите шалені гроші, якщо інфраструктурно ми ці шляхи побудуємо", – сказав міністр, звертаючись до уряду Молдови.

"Росія затягнула зашморг навколо Чорноморської зернової ініціативи, А тепер розповідає: ай-яй-яй, що ж відбувається. Росія хоче вбити Чорноморську зернову ініціативу. Точка", - сказав він.

Що відбувається з експортом українського зерна

У липні 2022 року Росія та Україна за посередництва Туреччини домовилися про відкриття "зернового коридору".

18 березня 2023 року "зернову угоду" було продовжено на 120 днів, а вже 20 березня Росія висунула ультиматум для продовження "зернового коридору". Росія фактично зупинила експорт українського зерна, заблокувавши інспекції кораблів у Чорному морі.

17 квітня Росія знову заблокувала проведення інспекцій судів у територіальних водах Туреччини, що прямують по зерновому коридору.

24 квітня 2023 року "Велика сімка" закликала подовжити та розширити "зернову угоду".

25 квітня 2023 року Росія звинуватила Україну в атаці на Севастополь і заявила про те, що може не подовжити "зернову угоду".

5 травня 2023 року заступники міністрів оборони Туреччини, України та Росії проведуть переговори щодо відновлення дії зернової угоди. Переговори пройдуть в Стамбулі.

Туреччина заявила, що у випадку, якщо Україна і Росія не досягнуть домовленостей щодо зернової угоди під час переговорів у Стамбулі, "зерновий коридор" може припинити своє існування.

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