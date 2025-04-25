Peugeot 208 є субкомпактним автомобілем виробництва французької компанії Peugeot.

Найпопулярнішим автомобілем в Європі у березні 2025 року став хетчбек Peugeot 208.

Як повідомляє JATO Dynamics, європейські продажі цієї моделі перевищили 25 тисяч машин. Це на 7% більше, ніж у березні минулого року. Сам Peugeot 208 є субкомпактним автомобілем виробництва французької компанії. Він замінив у своєму сегменті модель Peugeot 207.

Продажі Peugeot 208 в Європі стартували влітку 2012 року. У березні 2019-го на Женевському автосалоні дебютувало друге покоління. Автомобіль побудували на платформі CMP/e-CMP.

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ТОП-10 нових авто в європейських продажах у березні:

Peugeot 208 - 25 241 одиниця (+7%);

Dacia Sandero - 24 577 (-6%);

Renault Clio - 23 062 (-3%);

Nissan Qashqai - 22 826 (-9%);

Volkswagen Golf - 21 553 (-17%);

Volkswagen T-Roc - 21 292 (+2%);

Opel/Vauxhall Corsa - 20 143 (+8%);

Peugeot 2008 - 19 837 (+9%);

Volkswagen Tiguan - 19 591 (+42%);

Ford Puma - 19 269 (+1%).

Новини авторинку: що цікавого

Нагадаємо, раніше було названо найпопулярніші авто в Сполучених Штатах у цьому році. Рейтинг найбільш продаваних автомобілів в США очолив пікап Ford F-Series, різні "‎ітерації"‎ якого виготовляють вже більше 70 років.

На другій позиції розташувався Chevrolet Silverado, тоді як третю посів компактний автомобіль класу SUV Toyota RAV4. Замикає десятку лідерів Nissan Rogue.

Якщо казати про Україну, то тут у першому кварталі цього року найбільш популярною моделлю серед нових легкових авто став компактний кросовер-позашляховик Renault Duster. Одразу за ним йдуть Toyota RAV4 та Toyota Land Cruiser Prado.

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