На виплати зарплат шахтарям у 2021 році передбачено понад 3 мільярди гривень.

Керівництво Міністерства енергетики України підписало низку указів, якими забезпечується стабільне фінансування енергосектора, в тому числі, щодо виплат заробітної плати шахтарям.

Читайте такожЗМІ назвали зарплати шахтарів, які мітингують у Кривому РозіПро це йдеться в повідомленні Міненерго.

Повідомляється, що були підписані накази про затвердження паспортів бюджетних програм, що забезпечують: виплату зарплат шахтарям (понад 3 мільярди гривень у 2021); фінансування шахт, що знаходяться в стані ліквідації, а також шахти "Надія" (понад 1 мільярд гривень); фінансування гірничорятувальних заходів (340 мільйонів гривень); фізичний захист ядерних установок і ядерних матеріалів (42 мільйони гривень); фінансування державної програми "теплих" кредитів (150 мільйонів гривень).

Зазначається, що це стало можливим завдяки прийняттю парламентом закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби", який наділив виконуючих обов'язки міністра можливістю повноцінно реалізовувати функції міністра, зокрема і в питаннях фінансування.

У прес-службі нагадали, що до прийняття цього закону діяла низка обмежень для виконуючого обов'язки міністра. Зокрема, не було повноважень підписувати бюджетні програми. Це, своєю чергою, блокувало фінансування зарплат та інших заходів, попри те, що в державному бюджеті кошти були закладені.

Що цьому передувало

17 грудня минулого року Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

Однак Вітренко незабаром був призначений виконуючим обов'язки міністра енергетики.

28 січня 2021 року парламент знову відмовився призначити Вітренко першим віце-прем'єр-міністром енергетики. В цей час він виконує обов'язки міністра.

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Автор: Ігор Орел