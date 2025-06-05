Зазначається, що минулого року на Норвегію припадало близько третини імпорту ЄС.

Ціни на газ у Європі зросли. Цьому сприяло різке скорочення поставок із Норвегії, яка може стати постачальником для України, у зв'язку з новим циклом планового технічного обслуговування.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на бенчмарк зросли на 1,2%, оскільки газопереробний завод Kollsnes у Норвегії розпочав сезонні роботи. Минулого року на частку цієї країни припадало близько третини імпорту Європейського союзу.

Трейдери зосереджені на забезпеченні поставок для поповнення сховищ, тоді як увага також прикута до ситуації навколо мит США і поки що безрезультатних спроб покласти край війні Росії проти України.

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Проте слабкий попит у Китаї підтримує поставки скрапленого природного газу в Європу, що пом'якшує деякі побоювання з приводу поставок цього літа.

"Поставки скрапленого природного газу в європейські мережі зростають, що допомагає скоротити значно ширший розрив у запасах порівняно з попереднім роком", - зазначив аналітик Патрісіо Альварес.

Він очікує, що європейські ціни на газ протягом цього року залишаться на рівні близько 35 євро за мегават-годину.

"Зниження цільових показників зберігання, слабкий внутрішній попит і стриманий імпорт ЗПГ до Китаю послаблюють тиск на поставки, навіть незважаючи на те, що в найближчій перспективі виробництво ЗПГ у США і газу в Норвегії сповільниться через технічне обслуговування", - сказав Альварес.

Голландські ф'ючерси на найближчий місяць зросли на 1,1% до 36,16 євро за мегават-годину.

Відмова ЄС від російського газу

До кінця 2027 року блок має намір відмовитися і від імпорту російської нафти на додаток до анонсованого припинення споживання російського газу.

Разом з тим, у ЄС поки що немає консенсусу щодо повної заборони на імпорт "блакитного палива" з РФ. Франція і Бельгія поки що відмовляються підтримати план Єврокомісії, оскільки стурбовані можливими судовими розглядами з РФ.

Незважаючи на всі перешкоди, Єврокомісія планує в середині червня представити проєкт нормативних актів щодо поетапної відмови від імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року, який також передбачає введення нульової квоти на імпорт газу з РФ.

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