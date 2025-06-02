Президент визнав, що Україні поки бракує газу для проходження опалювального сезону.

Україна розраховує імпортувати з Норвегії газ на 1 мільярд євро в разі, якщо нашій державі його бракуватиме. Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що через атаки ворога по газосховищах та газовидобувній інфраструктурі видобуток газу в Україні зменшився і зауважив, що "блакитного палива" може забракнути для проходження наступного опалювального сезону.

"Були масовані атаки по газосховищах і також по інфраструктурі видобутку газу. І це було з осені цього року. Ми втратили якісь можливості, вони відновлюються, але ми домовились з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачає. На мільярд євро", - додав глава держави.

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Зеленський підкреслив, що досягнуто принципової домовленості про імпорт газу з Норвегії на 1 мільярд євро, за необхідності.

"Я зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії. Ми до цього обговорювали пару питань, які важливі для України. Я отримав від нього позитивний сигнал щодо газу", - повідомив глава держави.

Запаси газу в Україні - що відомо

В інтерв’ю УНІАН енергетичний експерт Олександр Харченко констатував, що обсяг газу в газосховищах навесні 2025 року був на 35% нижче за минулий рік.

"Ми на межі технічного мінімуму. І це означає, що нам треба за сезон закачати у наші сховища хоча б 9 мільярдів кубометрів", - зауважив експерт.

Водночас НАК "Нафтогаз України" планує імпортувати до 4,5 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону 2025/26 років.

За даними пресслужби вже законтрактовано 1,5 мільярда кубів. Втім, за інформацією парламентської тимчасової слідчої комісії, "Нафтогаз" хоче витратити на них 100 мільярдів гривень, які розраховує отримати за начебто дотування тарифу на газ для населення.

Разом з тим, як встановила ТСК, регульований тариф на газ забезпечує мільярдні прибутки газовидобувним компаніям.

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