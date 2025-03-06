Запаси сирої нафти в США зросли набагато більше, ніж очікувалося.

Ціни на нафту продовжують падати після того, як запаси сирої нафти в США збільшилися більше, ніж очікувалося. Це стало додатковим фактором, оскільки інвестори занепокоєні планами ОПЕК+ щодо збільшення видобутку у квітні та митами США щодо Канади, Китаю та Мексики.

Видання Reuters пише, що на початку сесії ціни опустилися до багаторічних мінімумів - Brent опустилася до 68,33 долара - мінімуму з грудня 2021 року, а ф'ючерси на американську нафту досягли позначки 65,22 долара - мінімуму з травня 2023 року.

У четвер, 6 березня, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися до позначки 69,30 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) - до 66,31 долара за барель.

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За даними Управління енергетичної інформації, запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли більше, ніж очікувалося, на тлі сезонного обслуговування нафтопереробних заводів, тоді як запаси бензину і дистилятів знизилися через зростання експорту.

"Введення США мит проти Китаю, Канади та Мексики викликало швидкі заходи у відповідь з боку кожної країни, що посилило побоювання з приводу уповільнення економічного зростання і, як наслідок, впливу на попит на енергоносії", - сказав Ешлі Келті, аналітик Panmure Liberum.

Аналітики JP Morgan заявили, що уповільнення темпів зростання ВВП США на 100 базисних пунктів може потенційно знизити зростання світового попиту на нафту на 180 000 барелів на добу.

У понеділок ОПЕК+, куди входить Росія, ухвалили рішення збільшити видобуток вперше з 2022 року, що чинило тиск на ціни на нафту. Група збільшить видобуток на 138 000 барелів на день з квітня.

"На ринку є побоювання, що рішення ОПЕК+ стане початком збільшення пропозиції, але в заяві ОПЕК+ підтверджується підхід, згідно з яким барелі повертатимуться тільки в тому разі, якщо ринок зможе їх поглинути", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Адміністрація Трампа оголосила, що припиняє дію ліцензії нафтовидобувної компанії Chevron на ведення діяльності у Венесуелі та експорт нафти. Це рішення ставить під загрозу постачання нафти в обсязі 200 000 барелів на добу, вважають стратеги ING із сировинних товарів.

Тим часом, аналітики JP Morgan заявили, що світовий попит на нафту минулого місяця становив у середньому 103,6 млн барелів на добу, що означає зростання на 1,6 млн барелів на добу порівняно з минулим роком, але не дотягує до прогнозованого зростання на 1,8 млн барелів на добу.

Мита Трампа проти Канади, Мексики та Китаю - останні новини

3 березня президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 4 березня нових 25% мит на всі мексиканські та канадські товари і 10% мита на імпорт енергоносіїв з Канади, зробивши ще один крок до розв'язання повномасштабної торговельної війни з найбільшими торговельними партнерами.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запроваджує 25% мита на американські товари на суму 30 мільярдів доларів негайно і ще на 125 мільярдів доларів через 21 день.

Міністерство торгівлі Китаю також оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, як-от курка, свинина, соя та яловичина. Він також додав 15 американських компаній до китайського списку експортного контролю.

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