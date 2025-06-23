На тлі перекриття Ормузької протоки Іраном є висока ймовірність перебоїв у постачанні нафти й газу.

Протягом останніх кількох днів в Україні підскочили ціни на бензин. І, за деякими прогнозами, вони можуть сягнути 72 гривень за літр.

На тлі загострення на Близькому Сході та перекриття Ормузької протоки Іраном, є висока ймовірність перебоїв у постачанні нафти й газу, про що йдеться аналітичній записці інвестиційного банку Goldman Sachs, яку проаналізувало Reuters. Прогнозується, що ціна на нафту Brent може зрости до 110 доларів за барель.

Та якщо ціна на нафту буде вищою за $100 за барель, ціни на бензин в Україні зростуть. Очікуваний приріст – від 10 до 20%, тобто до 72 гривень за літр, пишуть "Факти".

Відео дня

"Якщо умовно взяти 100 доларів за барель марки Brent, то орієнтовна вартість пального на українських заправках буде приблизно такою: сьогодні ми маємо близько 60 гривень за літр за ціни 77 доларів за барель. Якщо додати ще 10–20% до ціни, це дасть орієнтовно плюс 10–12 гривень. Тобто отримаємо близько 72 гривень за літр. Але це дуже малоймовірно", – зауважив у коментарі виданню економічний експерт Олег Пендзин.

Продаж бензину в Україні

Кілька днів тому Верховна Рада тимчасово скасувала штрафи за відсутність у бензині щонайменше 5% біоетанолу. Також на певний час було скасовано штрафи для гуртових продавців за неподання інформації про вміст біоетанолу у проданому бензині.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін розповів УНІАН, що український Уряд обговорює можливість тимчасового відновлення продажу бензину стандартів Євро 0-2. Це бензини з високим вмістом сірки та інших домішок. За його словами, нещодавно РФ атакувала Кременчуцький НПЗ, який забезпечував сировиною половину ринку палива. Ремонт буде тривалим, каже Льоушкін.

Вас також можуть зацікавити новини: