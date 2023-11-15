Через зростання світових цін на нафту цього року, більша частина нафти РФ продається вище встановленого порогу цін.

Країни заходу вивчають нові методи запровадження цінового обмеження на російську нафту. Згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії доручать проводити перевірку і потенційно блокувати нафтові танкери Російської Федерації, які проходять через її води.

Як пише Financial Times, країни "Великої сімки", Євросоюз та Австралія в грудні того року ввели обмеження в $60 за барель на експорт російської нафти морським транспортом через вторгнення в Україну. Однак, через зростання світових цін на нафту цього року, більша частина нафти РФ продається вище стелі.

Тепер же Данія контролюватиме танкери, які проходять транзитом через її протоки без західної страховки.

Відео дня

За даними FT, російська нафта, яка транспортується через Балтійське море, що становить приблизно 60% загального морського експорту, на шляху до міжнародних ринків перетинає саме данські води.

Ситуація з російською нафтою

3 грудня 2022 року Рада ЄС встановила граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель. У серпні 2023 року Bloomberg писав, що цінова стеля не діє і РФ у липні заробила на цьому рекордну суму.

У листопаді УНІАН повідомляв, що Росія грає на нафтових санкціях заради великих прибутків - більша частина її експорту не підпадає під обмеження.

Крім того, Росія навчилася обходити стелю цін на нафту. Три чверті поставок російської нафти в серпні 2023 року здійснювалися без західних страховок.

Вас також можуть зацікавити новини: