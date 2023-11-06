На думку деяких аналітиків, розмір судноплавного флоту, що знаходиться в розпорядженні Росії, гарантує, що більша частина її експорту не підпадає під обмеження.

Західне обмеження цін на російську нафту, покликане обмежити військові витрати Москви, все більше втрачає свою ефективність.

Надходження від податків на нафту і газ до російського бюджету в жовтні збільшилися більш ніж удвічі в порівнянні з вереснем і виросли більш ніж на чверть в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Це являє собою різкий поворот у порівнянні з початком року, коли доходи від енергетики впали, пише The Wall Street Journal.

Ціновий ліміт, введений в грудні минулого року, повинен був досягти подвійної мети: забезпечити потік російської нафти на світові ринки, тим самим утримуючи ціни на бензин на низькому рівні, одночасно знижуючи доходи Москви від кожного проданого бареля.

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Але після того, як санкції спочатку спрацювали в основному так, як і очікувалося, Москва знайшла способи їх обійти, перекачуючи нафту на флот застарілих танкерів, на яких обмеження обмежили ефективність. Знижка, з якою Росія продає свою нафту по відношенню до світових цін, скоротилася, що збільшило військовий бюджет Росії.

Американські чиновники намагаються зміцнити своє експериментальне втручання на світові ринки нафти. Оскільки більша частина торгівлі російською нафтою зараз відбувається за межами їх юрисдикції, США та їх союзники також обговорюють способи зробити для Росії більш дорогим вирощування та експлуатацію флотилії суден, які вона використовує для обходу санкцій, кажуть джерела. Міністерство юстиції робить широкі зусилля щодо припинення порушень санкцій щодо російської енергетики.

На думку деяких аналітиків, розмір судноплавного флоту, що знаходиться в розпорядженні Росії, гарантує, що більша частина її експорту не підпадає під обмеження.

Недавній приплив нафтових доходів допомагає скоротити дефіцит бюджету Росії. Економісти тепер вважають, що цілком можливо, що уряд досягне цільового показника дефіциту в 2% валового внутрішнього продукту. Навесні деякі економісти очікували, що цього року дефіцит складе від 5% до 6%.

Зростання цін на російську нафту говорить про те, що обмеження стає все більш нездійсненним, говориться в недавньому звіті Світового банку.

Російські чиновники вже роблять переможне коло. "Сподіваюся, тепер всі переконані, що інструмент [Великої сімки] просто неефективний і від нього страждають кінцеві споживачі", - заявив у жовтні віце-прем'єр Олександр Новак.

Навіть незважаючи на те, що російські доходи знову зростають, чиновники Казначейства стверджують, що обмеження цін відвернуло ресурси від військових зусиль Москви, змусивши Росію будувати власну транспортну інфраструктуру поза мережею західних санкцій.

США запропонували керівникам портів перелік рекомендацій, які можуть збільшити витрати для Росії, включаючи вимогу суден довести, що вони мають належну капіталізовану страховку для плавання у своїх водах, хоча незрозуміло, чи будуть іноземні чиновники судноплавства слідувати пропозиціям США.

Російські нафтові компанії та їхні торгові партнери відповіли створенням власної судноплавної мережі. За даними дослідження Київської школи економіки, станом на вересень в Росії існував тіньовий флот, що перевозив нафту і нафтопродукти з російських портів, що складається з 180 танкерів. Її найбільші клієнти - Китай, Індія і Туреччина - не дотримуються західний цінової межі.

За даними S&P Global, в даний час більше половини російського експорту сирої нафти поставляється зі страховкою, що не входить в "Велику сімку", в порівнянні з приблизно 35% в січні.

За оцінками Argus Media, постачальника даних про сировинні товари, основна російська нафта марки Юралс останнім часом торгувалася на рівні 74 доларів за барель. Це все ще зі знижкою до Brent, світового еталону, який торгується приблизно за 88 доларів, хоча розрив між ними значно скоротився в останні місяці.

На думку аналітиків Центру стратегічних і міжнародних досліджень, трейдерам вдалося обійти обмеження цін на нафту частково за рахунок штучного завищення вартості морських перевезень. Вони заявили, що документацію, на якій ґрунтуються санкції – документи, які називаються атестацією, які підтверджують, що торгівля відповідає обмеженням – важко застосувати.

Торгівля россійською нафтою - деталі

Міністерство фінансів вперше минулого місяця наклало штрафи на два танкери за порушення правил санкцій, а США готують додаткові способи забезпечення дотримання правил трейдерами, повідомили люди, знайомі з ходом обговорення.

За словами віце-прем'єра Олександра Новака, Росія буде дотримуватися добровільного скорочення експорту нафти до 2023 року, прагнучи збалансувати нафтовий ринок.