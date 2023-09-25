Росія в 2023 році заробить на експорті нафти як мінімум на $15 млрд більше, ніж торік.

На тлі нафтового ембарго, введеного після вторгнення Росії в Україну, агресор навчився обходити цінову стелю на нафту.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на дані страхових та судноплавних компаній, а також аналітичної компанії Kpler, три чверті поставок російської нафти в серпні здійснювалися без західних страховок, які є головним важелем впливу на дотримання стелі цін $60 за барель.

Як йдеться в матеріалі, Росія в 2023 році заробить від експорту нафти як мінімум на $15 млрд більше, ніж торік, оцінили в Київській школі економіки. За даними аналітичної компанії Kpler та страхових компаній, цей показник виріс приблизно на 50% порівняно з весною 2023 року.

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За розрахунками Київської школи економіки (KSE), стійке зростання цін на нафту з липня в поєднанні з успіхом Росії в зниженні знижки на власну нафту призведе до того, що доходи Росії від нафтоекспорту зростуть щонайменше на $15 млрд в 2023 році. Зростаюча незалежність Москви як продавця співпала з сильним зростанням ціни на нафту — вона вперше за 13 місяців перевищила $95 за барель. За словами економіста KSE Бена Хілгенштока, в майбутньому "може бути дуже складно забезпечити дотримання цінового обмеження".

Доходи Росії від експорту нафти в серпні зросли до $17,1 млрд, випливає зі звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Це найвищий рівень з жовтня 2022 року, коли, за даними МЕА, російський експорт досяг $17,3 млрд. Оголошена Росією заборона на експорт бензину та дизельного пального може призвести до того, що Росія отримає більш високі ціни за менші обсяги поставок.

Обходитися без західних страховок російські експортери навчилися багато в чому за рахунок формування тіньового флоту зі старих танкерів, зареєстрованих на фірми, спеціально створені за період війни в таких юрисдикціях, як ОАЕ, Індія, Гонконг.

Цінова стеля на нафту

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на експортовану Росією нафту на рівні 60 доларів США за барель.

У серпні 2023 року Bloomberg писав про те, що цінова стеля не діє і Росія в липні заробила на експорті нафти рекордну суму. Перевищивши ціновий ліміт, Москва збільшила свої доходи від нафти, заробивши 15,3 млрд доларів на експорті своєї нафти і палива в липні, що майже на 20% більше, ніж у червні.

Ціна головного російського сорту Urals тримається вище $60 з липня 2023 року і у вересні навіть досягла $80 за барель.

Ціна Brent минулого тижня перевищувала $ 95 за барель; вона в останні місяці сильно зросла через скорочення поставок на світові ринки з боку Саудівської Аравії і Росії.

25 снтября 2023 року ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:13 за Києвом становила 92,34 долара за барель.

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