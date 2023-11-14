Практично жодна з поставок російської нафти морським транспортом в жовтні не була здійснена нижче за ліміт в 60 доларів за барель.

Росія повністю обходить нафтові санкції та встановлений США ціновий ліміт на продаж нафти, що змушує країни шукати шляхи посилення однієї зі своїх ключових економічних санкцій проти Кремля.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на високопоставленого представника європейського уряду, "майже жодна" з поставок нафти морським транспортом в жовтні не була здійснена нижче за ліміт в 60 доларів за барель.

"Останні дані свідчать про те, що нам доведеться посилити заходи... немає абсолютно ніякого бажання дозволяти Росії продовжувати це робити", - сказав чиновник.

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"Стурбованість західних чиновників підкріплюється офіційною російською статистикою продажів нафти в жовтні... Середня отримана ціна перевищила 80 доларів за барель... Стрибок російських цін завдав удару по спробах G7 обмежити потік коштів, що надходять до Кремля для фінансування повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться в матеріалі.

Як пише автор матеріалу, в серпні майже три чверті всіх морських потоків нафти з Росії йшли без західної страховки. "У жовтні тільки 37 зі 134 суден, що перевозили російську нафту, мали західну страховку... Деякі західні страхові компанії отримали неправдиві декларації від російських нафтових компаній або трейдерів, які мали надати письмові запевнення, що ціна нафти нижча за 60 доларів. Одним з механізмів, за допомогою якого це досягалося раніше, є збільшення вартості доставки", - йдеться в матеріалі.

"Ціна, яку Росія отримує за свою нафту, як і раніше нижче Brent, еталонної нафти, середня ціна якої в жовтні становила 89 доларів за барель", - стверджує автор матеріалу.

Ситуація з російською нафтою

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на експортовану Росією нафту на рівні 60 доларів США за барель.

У серпні 2023 року Bloomberg писав про те, що цінова стеля не діє і Росія в липні заробила на експорті нафти рекордну суму.

6 листопада 2023 року повідомлялося про те, що Росія грає на нафтових санкціях заради великих прибутків. На думку аналітиків, розмір судноплавного флоту, що знаходиться в розпорядженні Росії, гарантує, що більша частина її експорту не підпадає під обмеження.

Надходження від податків на нафту і газ до російського бюджету в жовтні 2023 року збільшилися більш ніж удвічі порівняно з вереснем і зросли більш ніж на чверть порівняно з тим же місяцем 2022 року. Це являє собою різкий поворот у порівнянні з початком року, коли доходи від енергетики впали.

Росія навчилася обходити стелю цін на нафту. Згідно з даними страхових та судноплавних компаній, а також аналітичної компанії Kpler, три чверті поставок російської нафти в серпні 2023 року здійснювалися без західних страховок, які є головним важелем впливу на дотримання стелі цін $60 за барель.

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