В Енергоатомі зазначили, що РФ завезла на станцію некомпетентний персонал.

Український персонал Запорізької атомної станції відмовився виконувати злочинний наказ нелегітимного керівництва станції по запуску блоку № 4. Людей змушують підписувати контракти з Росатомом.

"Незаконно призначений російською владою "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Черничук вмовляє атомників, які відмовилися підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок. Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулюванням України (ДІЯРУ)", - йдеться у повідомленні Енергоатома в Telegram.

Відзначається, що в останні тижні через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30 осіб персоналу ЗАЕС покинули Енергодар і виїхали на підконтрольну Україні територію.

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"Зараз же оперативний персонал, який завезли з Росії, абсолютно некомпетентний і не має відповідного досвіду. Черничук намагається вийти зі сформованого становища і долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовилися підписати фейкові контракти з Росатомом і яким був заблокований доступ на станцію", - зазначено в повідомленні.

В українській компанії вказали, що персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

9 червня з'явилася іформація, що останній енергоблок ЗАЕС виведуть в режим "холодного зупину", щоб ставок-охолоджувач після підриву Каховської дамби не випаровувався так швидко. Процес був успішно завершений.

Але вже 14 липня Державна інспекція з ядерного регулювання України повідомила, що росіяни хочуть перевести енергоблок № 4 у стан "гарячої зупинки", що створить суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

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