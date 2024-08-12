Названо дві можливі причини інциденту.

В "Енергоатомі" повідомляють, що пожежа на Запорізькій атомній електростанції могла статися внаслідок недбалості російських окупантів або через свідомий підпал.

У опублікованій в Telegram заяві зазначається, що близько 20:00 почалася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання, внаслідок якого загорілася градирня номер один та було пошкоджене технологічне обладнання.

"Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції", - йдеться у повідомленні. Відео дня

В "Енергоатомі" пишуть, що окупанти використовують приміщення і споруди ЗАЕС як військові склади, в тому числі й градирні. Вони розміщують там власну техніку, зброю, вибухівку та військову амуніцію.

"Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії", - додали вони.

Водночас зазначається, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає.

Пожежа на Запорізькі атомній станції

Вчора ввечері у мережі почали повідомляти про густий дим над атомною електростанцією, яка перебуває під контролем окупантів.

В Україні заявили, що росіяни могли спеціально підпалити шини, щоб викликати паніку серед українців. Загарбники ж кажуть, що це нібито сталося внаслідок українського обстрілу.

Згідно з даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, пожежа не призвела до змін радіаційного стану в районі ЗАЕС.

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