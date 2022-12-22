Урсула Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії з Україною.

Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів.

"ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи її лікарні", - йдеться в повідомленні глави Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн у Twitter.

Крім того, вона заявила, що Україна отримає енергозберігаючі лампочки.

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"І ми відправляємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде", - підсумувала чиновниця.

Проблеми зі світлом в Україні - що відомо

З 10 жовтня російські окупанти вже здійснили вже дев'ять ракетних атак і кілька хвиль ударів дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Перша ракетна атака по української нфраструктуре була 10 жовтня, з тих пір по всій країні почалися аварійне вимкнення світло.

23 листопада втміненергетики заявили, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута. 5 грудня Москва знову вдарила по енергосистемі.

Далі послідували дві атаки дронів на Київ і область. Так, лише 19 грудня ворог випустив по Києву 23 безпілотники, але енергетичні об'єкти все одно постраждали.

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