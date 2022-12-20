Зростання інфляції може бути викликане урахуванням вартості генераторів і пального в ціні кінцевого продукту.

Проблеми з енергетикою, викликані ракетними обстрілами росіянами критичної інфраструктури, можуть вплинути на зростання інфляції в першому кварталі 2023 року.

Як повідомила перший віце-прем'єр - міністр-міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону, цей прогноз не враховує наявні проблеми з енергетикою, викликані ракетними обстрілами критичної інфраструктури.

"Ми, як Міністерство економіки, припускаємо, що наступного року в Україні буде певне зростання (ВВП - УНІАН) – невелике, на 3,2%. Звичайно, ви здогадуєтеся, що всі макропрогнози будуються на розвитку військових подій, і тому якщо у нас закінчиться війна в наступному році,... ми припускаємо, що тоді буде зростання 3,2%", - сказала вона.

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"Проблеми ці можуть, перш за все, вплинути на інфляцію в першому кварталі, тому що бізнес сьогодні дуже активно шукає альтернативні джерела живлення. Ми, як уряд, оперативно ухвалили рішення звільнити від мит і ПДВ ввезення енергогенеруючого обладнання в країну. І ми розуміємо, що перехід на генератори може частково перенести вартість дизельного палива, вартість генераторів на вартість кінцевого продукту, що може призвести до збільшення інфляції в першому кварталі", - сказала міністр.

Атаки на енергосистему України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами.

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