Прокачування знизилося приблизно на 15%.

"Газпром" скоротив транзит газу до Європи через Україну на 15% до 36,2 млн куб. м.

Як повідомляє російський РБК, 24 березня через газовимірювальну станцію "Суджа" було подано 42,5 млн куб. м. За 25 березня планується подати 36,2 млн куб. м.

Таким чином, прокачування знизилася приблизно на 15%.

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Транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом поставок агресора в Центральну і Західну Європу.

Війна в Україні та транзит газу

У грудні 2022 року"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

Також у грудні 2022 року з'явилася інформація про те, що Путін може зупинити транзит газу у будь-який момент.

Станом на січень 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму. У порівнянні з 2021 роком обсяги транзиту російського газу впали в два рази.

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